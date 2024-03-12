Çetelerin kontrolüne geçen Haiti\'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti

Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestolar üzerine Başbakan Ariel Henry, görevinden istifa etti. Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." ifadesini kullandı.
CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberde, şiddet olaylarının devam ettiği ülkede, çete mensuplarının 2 karakol ile İçişleri Bakanlığına baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü belirtildi.
Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.
Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı. Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu. Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.
Çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier, eski devlet başkanının suikasta uğraması sonrasında seçimle iktidara gelmeyen Henry'yi devirme sözü vermiş, sokaklar savaş alanına dönmüştü. "Ülkenin en güçlü adamı" haline gelen Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi. Birçok Haitili siyasetçi ülkedeki şiddet nedeniyle yurt dışında yaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti - Son Dakika
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, yağış nedeniyle aracıyla gidemediği köye eşek sırtında giderek vatandaşlardan destek istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, kameralar tarafından kaydedildi.
Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dart takımı, Gümüşhane'de düzenlenen dart müsabakalarında bölge birincisi oldu. Erzincan'da yapılan müsabakalarda da birinci olan takım, Türkiye finallerinde Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.
Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi. Şahsın cinayet sonrası evin penceresinden dışarıyı izlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs, pişman olmadığını söyleyerek dehşete düşüren sözler sarf etti.
Kumluca Belediyesi, 11- Mart-9 Nisan arasında her yaştan ilçe sakininin Ramazan geleneklerini doyasıya yaşayabileceği etkinlikler düzenliyor. İlk gün çocuklar ve aileleri eğlenceli danslarla keyifli saatler geçirdi. Karagöz ile Hacivat/Gölge Oyunu da yoğun ilgi gördü.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerini ziyaret etti, ardından da Akdeniz ilçesinde yer alan Hastane Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Başkan Seçer hem Toroslar pazar ziyaretinde hem de Akdeniz esnaf ziyaretinde Mersin halkına 'Hayırlı Ramazanlar' diledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Edremit tarafındaki vatandaşlar 19.21'de iftar yaparken, Çanakkale tarafındaki komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.
Erzurum'da jandarma bölgesinde Şubat ayında meydana gelen 11 trafik kazasında hayatını kaybeden olmazken, 23 kişi yaralandı. Ülkemizdeki trafik kazalarının önüne geçilememesi, sürücü hataları ve araç hızının şartlara uydurulmaması gibi nedenlerle açıklanmaktadır. 2024 yılında ise Erzurum Jandarma bölgesinde 26 yaralamalı-ölümlü kazada, 7 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplamda 72 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Medicana Eğitim Grubu, MBA Okulları Yenilikçi Eğitim Ekosistemi yaklaşımı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi söyleşi düzenledi. Medicana Grup'un kadın yöneticileri, ulusal ve uluslararası platformlarda başarıları kanıtlanmış iş dünyasının ilham veren kadınlarıyla bir araya gelerek başarı hikayelerini, işlerinin kapsama alanlarını ve kadın olmanın iş dünyasındaki yansımalarını paylaştılar. Ayrıca, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşarak kariyer planlamalarına katkıda bulundular.
Sizin düşünceleriniz neler ?