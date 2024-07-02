Haiti'de Çetelerin Şiddeti Yüzünden 300 Binden Fazla Çocuk Yerinden Edildi

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SAN Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çetelerin şiddet olaylarının sürdüğü Haiti'de marttan itibaren 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

UNICEF'in paylaştığı raporda, Haiti'de son 4 ayda evsiz kalan yaklaşık 580 bin kişinin neredeyse yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu belirtildi.

Silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle Haiti'de marttan itibaren 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiği aktarılan raporda, derme çatma barınaklarda kalan ve kötü hijyenik şartlardaki okullarda eğitim gören çocukların hastalık riski altında olduğu kaydedildi.

Okulların kapanması ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle okul bırakma oranının arttığı bilgisi paylaşılan raporda, Haiti'deki çocukların cinsel taciz, istismar ve aileden ayrılma gibi zorluklarla mücadele ettiği vurgulandı.

Raporda, genellikle gıda, sağlık hizmetleri ve temiz suya erişimde sıkıntı yaşayan çocukların, hayatta kalmak için çetelere katılmaya zorlandığı belirtildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yerlerinden edilen çocukların güvenli ortama, daha fazla desteğe ve fonlamaya ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kenya, 27 Haziran'da kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.