Haiti'de Çetelerin Şiddeti Yüzünden 300 Binden Fazla Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
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Haiti'de Çetelerin Şiddeti Yüzünden 300 Binden Fazla Çocuk Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çetelerin şiddet olaylarının sürdüğü Haiti'de marttan itibaren 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi. UNICEF'in paylaştığı rapora göre, çocukların çoğunluğunu oluşturduğu yaklaşık 580 bin kişi evsiz kaldı. Çetelerin saldırıları nedeniyle çocuklar derme çatma barınaklarda yaşamakta ve kötü hijyenik şartlardaki okullarda eğitim görmektedir. Bu durum çocukların hastalık riski altında olduğunu göstermektedir. Ayrıca, okulların kapanması ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle okul bırakma oranı artmıştır. Haiti'deki çocuklar cinsel taciz, istismar ve aileden ayrılma gibi zorluklarla mücadele etmektedir. Gıda, sağlık hizmetleri ve temiz suya erişimde sıkıntı yaşayan çocuklar, hayatta kalmak için çetelere katılmaya zorlanmaktadır. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yerinden edilen çocukların güvenli ortama, daha fazla desteğe ve fonlamaya ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.

02.07.2024 11:01
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SAN Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çetelerin şiddet olaylarının sürdüğü Haiti'de marttan itibaren 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

UNICEF'in paylaştığı raporda, Haiti'de son 4 ayda evsiz kalan yaklaşık 580 bin kişinin neredeyse yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu belirtildi.

Silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle Haiti'de marttan itibaren 300 binden fazla çocuğun yerinden edildiği aktarılan raporda, derme çatma barınaklarda kalan ve kötü hijyenik şartlardaki okullarda eğitim gören çocukların hastalık riski altında olduğu kaydedildi.

Okulların kapanması ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle okul bırakma oranının arttığı bilgisi paylaşılan raporda, Haiti'deki çocukların cinsel taciz, istismar ve aileden ayrılma gibi zorluklarla mücadele ettiği vurgulandı.

Raporda, genellikle gıda, sağlık hizmetleri ve temiz suya erişimde sıkıntı yaşayan çocukların, hayatta kalmak için çetelere katılmaya zorlandığı belirtildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, yerlerinden edilen çocukların güvenli ortama, daha fazla desteğe ve fonlamaya ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Kenya, 27 Haziran'da kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye 400 kişilik polis gücü göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Çetelerin Şiddeti Yüzünden 300 Binden Fazla Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti'de Çetelerin Şiddeti Yüzünden 300 Binden Fazla Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
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