Haiti'deki Şiddet Olayları İçin Polis Sayısı Artırılmalı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Haiti için atadığı insan hakları uzmanı William G. O'Neill, ülkede çetelerin yol açtığı şiddet olaylarının bertarafı için polis sayısının iki katına çıkarılması gerektiğini bildirdi.

O'Neill, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Daha önce Haiti'de çetelerle mücadele edilebilmek için 1000 ila 2 bin polise ihtiyaç duyulduğunu söyleyen O'Neill, bugün ülkede durumun çok kötü olduğunu, şiddet olaylarının bertarafı ve ülkenin kontrolünün yeniden ele geçirilebilmesi için iki kat fazla polise ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

O'Neill, ülkedeki yolsuzluk ve çete şiddetinin devlet kurumlarını "çöküşün eşiğine" getirdiğine dikkati çekerek, bu "dehşet verici" durumla mücadele edebilmek için acil eylem çağrısında bulundu.

Haiti'de cinsel şiddet eksik rapor ediliyor

The Hill gazetesinin haberine göre, O'Neill'in Haiti'deki duruma ilişkin hazırladığı raporda, ülkedeki cinsel şiddetin eksik rapor edildiği belirtildi.

Raporda, çetelerin kız ve erkek çocukları silah altına almayı ve istismar etmeyi sürdürdüğü, bazı çocukların kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü kaydedildi.

Çetelerin "korku yaymak, boyun eğdirmek ve halkı cezalandırmak için cinsel şiddet" kullandığı vurgulanan raporda, cinsel şiddetin büyük ölçüde cezasız kaldığı ifade edildi.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.