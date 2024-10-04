Haiti'den Dominik Cumhuriyeti'ne Göçmen Hakları Çağrısı - Son Dakika
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Haiti'den Dominik Cumhuriyeti'ne Göçmen Hakları Çağrısı

Haiti, Dominik Cumhuriyeti'nin her hafta 10 bin göçmeni sınır dışı etmesine uluslararası haklara saygı çağrısı yaptı.

04.10.2024 10:50
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Haiti, ülkede düzensiz göçmen sayısındaki artış gerekçesiyle her hafta 10 bin civarında Haitiliyi sınır dışı edeceğini duyuran Dominik Cumhuriyeti'ne göçmen haklarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Haiti Dışişleri Bakanı Dominique Dupuy, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Dominik Cumhuriyeti'nin her hafta 10 bin kadar Haiti vatandaşını sınır dışı edeceği yönündeki duyurusunu takip ettiklerini belirterek, "Bu üzücü kararın ardından her çocuk, kadın ve erkeğin temel haklarına, konuyu düzenleyen uluslararası anlaşmalar ve antlaşmalar çerçevesinde gerçekten saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Her hafta 10 bin Haitiliye sınır dışı

Dominik Cumhuriyeti, düzensiz göçmen sayısındaki artış gerekçesiyle ülkede yasa dışı yaşayanların toplu sınır dışı işlemlerine başlanacağını ve her hafta 10 bin civarında Haitiliyi sınır dışı edeceğini duyurmuştu.

Dominik Cumhuriyeti, geçen yıl Haitili oldukları belirtilen 174 bini aşkın düzensiz göçmeni ve bu yılın ilk yarısında 67 bin kişiyi sınır dışı etmişti.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Haiti'nin başkenti Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Kaynak: AA

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