Haiti İçin Güvenlik Misyonu Değerlendirildi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun, Haiti halkına sürdürülebilir güvenlik desteği sağlaması için BM barışı koruma misyonuna dönüştürülmesi ihtimalini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken ve Guterres'in toplumsal huzursuzluğun sürdüğü Karayip ülkesi Haiti'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre ikili, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun, Haiti halkına sürdürülebilir güvenlik desteği sağlaması için BM barışı koruma misyonuna dönüştürülmesi ihtimalini ele aldı.

Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 2 Ekim 2023'te Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunu onaylamıştı.

Kabul edilen kararda, Haiti hükümeti ve BM Genel Sekreteri Guterres'in çağrısı üzerine onaylanan Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun, Haiti'nin güvenliğine katkıda bulunacağı bildirilmişti.

Kararda, misyonun Haiti Ulusal Polis gücüne destek sağlayacağı kaydedilirken ilk etapta 1 yıl süre verilen misyonun Haiti hükümetiyle yakından işbirliği yürüterek "gerekli adımları" atacağı belirtilmişti.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına neden olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda, başkent Port-au- Prince'teki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.