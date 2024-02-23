HAK-İŞ, "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi - Son Dakika
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HAK-İŞ, "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi

HAK-İŞ, "Filistin\'e Özgürlük İçin Manisa\'da Buluşuyoruz" etkinliği düzenledi

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak biz tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların bilincinde ve farkında olarak, tarihi bağlarımız nedeniyle Filistin'e ilgisiz kalamayız" dedi.

23.02.2024 22:46  Güncelleme: 23:02
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak biz tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların bilincinde ve farkında olarak, tarihi bağlarımız nedeniyle Filistin'e ilgisiz kalamayız" dedi.

HAK-İŞ tarafından Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz" etkinliğine katılan Arslan, konfederasyon olarak kuruluşlarından bu yana "Filistin davasını" sahiplendiklerini söyledi.

İsrail'in ekim ayından bu yana bölgede artan zulmüne karşı Türkiye'nin dört bir yanında etkin olan sivil toplum kuruluşlarıyla "Filistin Dayanışma Platformu"nu kurduklarını aktaran Arslan, Filistin davasını anlatmak ve canlı tutmak için sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Arslan, Filistin'e 3 temel nedenle sahip çıktıklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bir, Filistin ile tarihi bağımız var. Dört asırdır Filistin toprakları Osmanlı'nın bir parçası. HAK-İŞ olarak biz tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların bilincinde ve farkında olarak, tarihi bağlarımız nedeniyle Filistin'e ilgisiz kalamayız. İkincisi Aksa, Filistin, Kudüs, ilk kıblemiz... Kur'an-ı Kerim'de etrafıyla beraber mübarek kılınmış Aksa'nın etrafı olarak görüyoruz Filistin'i... Dolayısıyla inancımızın gereği Filistin'le ilgilenmek, Filistin'le ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. Üçüncüsü bir sivil toplum örgütüyüz, sendikayız. İnsan haklarını savunan sendika olarak Filistin'le ilgilenmek zorundayız. Yüzyıldan fazla bir dönem toprakları işgal edilmiş, topraklarında mülteci durumuna düşürülmüş o onurlu insanların yanında insan olarak durmak zorundayız."

Etkinliğin konuğu Filistinli gazeteci, yazar ve akademisyen Zahir Elbek de Gazzeli olduğu için bölgedeki durumu iyi bildiğini, ailesinin halen Gazze'de bulunduğunu söyledi.

Elbek, Gazze'nin 138 gündür soykırıma uğradığını belirterek, "İnsani durum çok kötü, artık çocuklarımız sadece bombalardan ölmüyor. Açlıktan ölüyor, Kuzey Gazze'ye hiçbir yardım tırı gelmedi. Onun için insanların durumu çok fena. Oradaki mücahitler çok iyi direniyor, mücadele ediyor. Katil İsrail, kara harekatına başladı ama bir yere gidip kontrol edemiyor, hemen çıkıyor. Gazze'deki insanlar, 'Müslümanlar nerede?' diye soruyor. 35 bin şehit olmuş, çoğunluğu siviller, çocuklar ve kadınlar. İşgalci İsrail, hastaneler, okullar, üniversiteler, pazarlar, apartmanlar hepsini bombaladı. Hiçbir şey bırakmadı, bunlara rağmen ABD ve Batı halen İsrail'i destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Filistin, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ, 'Filistin'e Özgürlük İçin Manisa'da Buluşuyoruz' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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