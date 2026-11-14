HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı: - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

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- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme ve egemen bir devlet çatısı altında yaşama iradesinin en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun eşit bir üyesi olma hakkı tartışmasızdır"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme ve egemen bir devlet çatısı altında yaşama iradesinin en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun eşit bir üyesi olma hakkı tartışmasızdır." ifadelerini kullandı.

Arslan, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucunda kendi devletini kurarak bağımsızlık yolunda attığı tarihi adımın yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

HAK-İŞ olarak, Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ve dayanışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasını gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve varoluş mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Kıbrıs Türk halkı, yıllar boyunca maruz kaldığı baskılara ve saldırılara rağmen kimliğini, kültürünü ve varlığını korumak için büyük bedeller ödemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve özgürlüğü açısından tarihi bir dönüm noktası olmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirleme ve egemen bir devlet çatısı altında yaşama iradesinin en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun eşit bir üyesi olma hakkı tartışmasızdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Konfederasyonumuzun üyesi KKTC Kamu-Sen ile yürüttüğümüz güçlü işbirliği ve ilk yurt dışı temsilciliğimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açmış olmamız, bu dayanışmamızın somut göstergeleridir. Kıbrıs Türk halkının ve emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Arslan, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ve bağımsızlık için şehit olanlara rahmet diledi.

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDış PolitikaKıbrısGüncelSon Dakika

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