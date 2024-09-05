Mahmut Arslan: İşverenler Vergi Düzenlemelerine Tepki Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahmut Arslan: İşverenler Vergi Düzenlemelerine Tepki Gösteriyor

Mahmut Arslan: İşverenler Vergi Düzenlemelerine Tepki Gösteriyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı işverenlerin tepki gösterdiğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını çıkardıklarını söyledi.

05.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni vergi düzenlemesi sonrası bazı işverenlerin kıyameti kopardığını ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını çıkardıklarını söyledi.

Üyeleriyle İzmit Anıtpark'ta düzenlenen "Halklarımız İçin Meydanlardayız" programında bir araya gelen Arslan, ülkenin yakın tarihte örneğini yaşamadığı çok ciddi bir kriz süreci yaşadığına ve en büyük mağdurun emekçiler olduğuna dikkat çekti.

Yaşanılan kriz döneminde verginin yüzde 10 ile sınırlandırılmasını talep ettiklerini belirten Arslan, "Yüksek vergi hepimizin belini büküyor. Ocak ayında 100 lira alıyoruz, temmuza gelince 88 liraya düşüyor. Enflasyon kaybı hariç rakamsal olarak da düşüyor. Yılın sonunda bu 60 liraya düşüyor. Geçtiğimiz günlerde vergilerle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bazı işverenlerden yeni vergiler talep edildi, hiç vergi vermeyenlere dokunulmaya başlandı. Hemen kıyameti kopardılar, 'Maliye Bakanı istifa etti' diye yalanlar uydurdular. Vergi vermemeye alışmış bunlar, vergi vermek istemiyorlar. Karlarına kar katacaklar, bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsları devam ediyor. Vergide adalet olsun, az kazanan az versin, çok kazanan çok versin." değerlendirmelerinde bulundu.

Arslan, ülkedeki sendikalı hareketin büyümesi ve güçlenmesi ile toplu sözleşmenin herkesi kapsaması durumunda kayıt dışı istihdamın olmayacağını ve iş kazalarındaki ölüm oranın yüzde 1'in altına düşeceğini savundu.

Enflasyon kayıplarının ortadan kaldırılması için ek zam talep ettiklerini ifade eden Arslan," Ek protokolle toplu sözleşme dönemi gelemeden bunların derhal uygulanmasını istiyoruz. Sayın Bakana, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza bunları ısrarla ilettik, iletmeye devam edeceğiz." dedi.

Çalışanların yarısının asgari ücretle çalışmasının kabul edilemeyecek durum olduğunu anlatan Arslan, asgari ücret arttığı zaman bütün ücretlerin artmadığı takdirde toplu sözleşme gündeminin yıkılacağını, asgari ücret konusundaki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, alt gruptaki emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini kaydederek, "Emekli maaşının alt limiti hiç değilse asgari ücret olsun" şeklinde konuştu.

Program günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Mahmut Arslan, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arslan: İşverenler Vergi Düzenlemelerine Tepki Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Mahmut Arslan: İşverenler Vergi Düzenlemelerine Tepki Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement