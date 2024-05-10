Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Bursa'daki tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere ziyarette bulundu - Son Dakika
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Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Bursa'daki tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere ziyarette bulundu

Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Bursa\'daki tekstil fabrikasında eylem yapan işçilere ziyarette bulundu

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz İplik İş Sendikasının Başkanlar Kurulu üyeleri, Bursa'da bir tekstil fabrikasında eylem başlatan işçilere destek vermek amacıyla ziyarette bulundu. Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, işçilerin sendikalaşma mücadelesine destek verdiklerini ve gereken her şeyi yapacaklarını belirtti. Ziyarete, Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve işçilerin aileleri de katıldı.

10.05.2024 18:33
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Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz İplik İş Sendikasının Başkanlar Kurulu üyeleri, Bursa'da bir tekstil fabrikasında eylem başlatan işçilere ziyarette bulundu.

Kurul üyeleri, Yıldırım ilçesinde 6 personelin işten çıkarıldıkları için yaklaşık 3 aydır eylem yaptığı fabrikanın önüne geldi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, gazetecilere, işçilerin sendikalaşma mücadelesine destek vermek için burada olduklarını söyledi.

Bu fabrikanın işçilerinin 8 ay önce sendikaya üye olmaya başladığını belirten Ay, "Bundan haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapıldı. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellendi. Ardından 6 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Hem de ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işten çıkarıldı." diye konuştu.

Ay, bu işçiler için gereken her şeyi yapacaklarını, Başkanlar Kurulu olarak yanlarında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Hak-İş'e bağlı bazı sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile eylem yapan işçilerin aileleri de ziyarete katıldı.

Kaynak: AA

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