HAK-İŞ Konfederasyonu Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Açıklamada, bayramların paylaşmayı, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi simgelediği vurgulandı. Ayrıca, Filistin ve Gazze'deki soykırım ve katliam kınandı ve uluslararası kuruluşların İsrail'i cezalandırması çağrısı yapıldı. HAK-İŞ, Filistinli kardeşlerin sesini duyurmak için mücadele edeceğini belirtti ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

15.06.2024 10:31
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HAK-İŞ Konfederasyonu yarından itibaren idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, bayramların, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günler olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı vesilesiyle, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesi temennisine yer verilen açıklamada, bayramın dünyada barışın sağlanmasına vesile olması dilendi.

Filistin ve Gazze'de "katil devlet İsrail" tarafından yapılan soykırım ve katliamın bir kez daha güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanarak en ağır cezayı almaları için uluslararası kuruluşları vicdanlı davranmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak, tüm dünyanın gözü önünde vahşice katledilen Filistinli kardeşlerimizin sesinin duyurulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Konfederasyonu Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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