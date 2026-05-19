HAK-İŞ'ten İsrail'e Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HAK-İŞ'ten İsrail'e Serbest Bırakma Çağrısı

19.05.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Sert, İsrail'in saldırdığı filo üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu sivil aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Konfederasyon Genel Merkezinde basın açıklaması yapan Sert, İsrail'in, sivil gemilere saldırısının, açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.

Netanyahu yönetiminin, Gazze'de kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olduğunu dile getiren Sert, "Bugün ise insani yardım misyonlarını engelleyerek, barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez." dedi.

Sert, insanlık adına yola çıkanların silah zoruyla durdurulması, iletişimlerinin kesilmesi ve esir alınmalarının çok açık insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in emek, vicdan ve adalet mücadelesini temsil ederek Gazze yoluna çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu duruş yalnızca sendikal bir sorumluluk değil, insanlık onurunu savunan tarihi bir vicdan yürüyüşüdür."

"Bu korsanlık girişimine karşı sessiz kalmayın"

Sert, Gazze'de açlık, abluka ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren insanların yardım çığlığına kulak tıkayan İsrail'in yardım koridorlarını kapatarak, insani yardımları engelleyerek ve yardım filolarına saldırarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Dünyanın hakim güçlerinin Gazze'de yaşanan katliamları görmezden geldiğine işaret eden Sert, şunları kaydetti:

"Buradan uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere üyesi olduğumuz ITUC, ETUC, ILO ve ATUC gibi küresel sendikal harekete ve tüm vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bu korsanlık girişimine karşı sessiz kalmayın. Siyonist işgalci İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı açık ve net tavır alın. İnsani yardım taşıyan sivil girişimlere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçin. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin olmak üzere alıkonulan tüm vicdan gönüllülerinin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını sağlayın."

Sert, yarın saat 15.00'te İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, perşembe günü saat 15.00'te ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten İsrail'e Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:49:05. #7.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten İsrail'e Serbest Bırakma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.