HAK-İŞ\'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emek hareketini doğru anlayarak sendikacılığı yeniden inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

HAK-İŞ binasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan ve sendika yöneticilerinin katılımıyla, "Yenilikçi Yöntemlerle Sendikacıların Hak Savunuculuğu ve Örgütlenme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, yeni bir sendikal bakışın benimsenmesi gerektiğini belirterek, 20. yüzyılın bakış açısıyla çalışanlara ve emekçilere ait sorunların çözülemediğini söyledi.

Dijital dönüşüm çağında, küreselleşmenin başka boyutunun tartışıldığı bir yerde, eski sendikacılık alışkanlıklarıyla sorunların çözülemediğini dile getiren Arslan, "Emek hareketini doğru anlayarak sendikacılığı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihinin ilk başlangıcından insanlığın sonuna kadar emek ve sermaye şekil değiştirse de sendikacılık ismi olacak." diye konuştu.

Arslan, bütün emekçilerin temsil edildiği pastada sendikalaşma oranının az olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"16,5 milyon işçinin olduğu yerde 2,5 milyon sendikalı işçiyle yürünemez, güçlü bir sendikal yapı sürdürülemez. Evet, bir şeyler yapıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, asgari ücret, belediyeler ve diğer iş yerlerindeki toplu sözleşmeler, engellemeler, işten çıkarmalar, bir sürü sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için gücünüzle değil, diyaloglarla sorunların çözümü için çaba sarf ediyorsunuz. Emek hareketi olarak 16 milyonu temsil etsek, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde Sayın Bakan bizi ziyaret eder. Şimdi biz oralara gidiyoruz, 'Sözleşmeleri bitirelim, Sayın Bakanım işte şunları yapın.' diye. Neden? Gücünüz kadar sesiniz çıkıyor."

Kendilerini insan hakları örgütü olarak da gördüklerini belirten Arslan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yardım kampanyasını devam ettirdiklerini söyledi.

Arslan, dünyanın en büyük işçi örgütünde, misyonlarıyla önemli bir yerde olduklarını ifade ederek, "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun başkan yardımcılığı gibi önemli bir sorumluluğu bize veriyorlarsa, bu üye sayımızdan değil HAK-İŞ'in farklı bir misyonu temsil ettiğinden dolayıdır." diye konuştu.

"ILO bu önemli projeyi desteklemekten ötürü onur duymaktadır"

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Hassan da dünyada çalışanların karşılaştıkları zorlukların arttığı dönemde, bu projeye ihtiyacın olduğunu kaydetti.

Çalışma hayatına ilişkin zorlukların üçlü yapı ve sosyal diyalog olmadan anlaşılamayacağını vurgulayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, çalışma yaşamının eşi benzeri görülmemiş ölçekte dönüşümler yaşadığı bir dönemde aslında hayata geçiriliyor. İnovasyon, verimlilik ve istihdam noktasında çok önemli fırsatlar getiren bu dönüşümler, aynı zamanda pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. İşte bu karmaşık çevrede HAK-İŞ gibi işçi örgütlerinin rolü her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. ILO, bu önemli projeyi desteklemekten ötürü onur duymaktadır."

Çeşitli konularda oturumlar gerçekleştirilecek

HAK-İŞ tarafından " Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Sendikal Anlayış: 50. Yılında HAK-İŞ Eğitim Programı" temasıyla bugün başlatılan proje, yarın da sürecek. Bu kapsamda "HAK-İŞ ve Sosyal Diyalog Mekanizmaları: Türkiye Endüstri İlişkileri Sisteminde Rol ve Sorumluluklar", "Sendikalaşmanın Önündeki Engeller ve Toplu İş Mevzuatının Güncel Sorunları", "Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Stratejileri", "Sendikalarda Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim: Analiz, Planlama ve Performans Odaklı Dönüşüm" konularında oturumlar gerçekleştirilecek.