HAK-İŞ'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

HAK-İŞ'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı

HAK-İŞ\'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı
16.07.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, sendikacılığı yeniden inşa etmek gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Emek hareketini doğru anlayarak sendikacılığı yeniden inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

HAK-İŞ binasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan ve sendika yöneticilerinin katılımıyla, "Yenilikçi Yöntemlerle Sendikacıların Hak Savunuculuğu ve Örgütlenme Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, yeni bir sendikal bakışın benimsenmesi gerektiğini belirterek, 20. yüzyılın bakış açısıyla çalışanlara ve emekçilere ait sorunların çözülemediğini söyledi.

Dijital dönüşüm çağında, küreselleşmenin başka boyutunun tartışıldığı bir yerde, eski sendikacılık alışkanlıklarıyla sorunların çözülemediğini dile getiren Arslan, "Emek hareketini doğru anlayarak sendikacılığı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihinin ilk başlangıcından insanlığın sonuna kadar emek ve sermaye şekil değiştirse de sendikacılık ismi olacak." diye konuştu.

Arslan, bütün emekçilerin temsil edildiği pastada sendikalaşma oranının az olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"16,5 milyon işçinin olduğu yerde 2,5 milyon sendikalı işçiyle yürünemez, güçlü bir sendikal yapı sürdürülemez. Evet, bir şeyler yapıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, asgari ücret, belediyeler ve diğer iş yerlerindeki toplu sözleşmeler, engellemeler, işten çıkarmalar, bir sürü sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için gücünüzle değil, diyaloglarla sorunların çözümü için çaba sarf ediyorsunuz. Emek hareketi olarak 16 milyonu temsil etsek, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde Sayın Bakan bizi ziyaret eder. Şimdi biz oralara gidiyoruz, 'Sözleşmeleri bitirelim, Sayın Bakanım işte şunları yapın.' diye. Neden? Gücünüz kadar sesiniz çıkıyor."

Kendilerini insan hakları örgütü olarak da gördüklerini belirten Arslan, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yardım kampanyasını devam ettirdiklerini söyledi.

Arslan, dünyanın en büyük işçi örgütünde, misyonlarıyla önemli bir yerde olduklarını ifade ederek, "Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun başkan yardımcılığı gibi önemli bir sorumluluğu bize veriyorlarsa, bu üye sayımızdan değil HAK-İŞ'in farklı bir misyonu temsil ettiğinden dolayıdır." diye konuştu.

"ILO bu önemli projeyi desteklemekten ötürü onur duymaktadır"

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Hassan da dünyada çalışanların karşılaştıkları zorlukların arttığı dönemde, bu projeye ihtiyacın olduğunu kaydetti.

Çalışma hayatına ilişkin zorlukların üçlü yapı ve sosyal diyalog olmadan anlaşılamayacağını vurgulayan Hassan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje, çalışma yaşamının eşi benzeri görülmemiş ölçekte dönüşümler yaşadığı bir dönemde aslında hayata geçiriliyor. İnovasyon, verimlilik ve istihdam noktasında çok önemli fırsatlar getiren bu dönüşümler, aynı zamanda pek çok zorluğu da beraberinde getiriyor. İşte bu karmaşık çevrede HAK-İŞ gibi işçi örgütlerinin rolü her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. ILO, bu önemli projeyi desteklemekten ötürü onur duymaktadır."

Çeşitli konularda oturumlar gerçekleştirilecek

HAK-İŞ tarafından " Türkiye Yüzyılı'nda Yeni Sendikal Anlayış: 50. Yılında HAK-İŞ Eğitim Programı" temasıyla bugün başlatılan proje, yarın da sürecek. Bu kapsamda "HAK-İŞ ve Sosyal Diyalog Mekanizmaları: Türkiye Endüstri İlişkileri Sisteminde Rol ve Sorumluluklar", "Sendikalaşmanın Önündeki Engeller ve Toplu İş Mevzuatının Güncel Sorunları", "Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Stratejileri", "Sendikalarda Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim: Analiz, Planlama ve Performans Odaklı Dönüşüm" konularında oturumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Sendika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi

13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
21:14
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
21:12
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
21:09
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
20:53
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 14:53:47. #7.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten Yeni Sendikal Anlayış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.