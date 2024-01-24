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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu - Son Dakika
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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu. Arslan, sözleşmenin enflasyon nedeniyle anlamını yitirdiğini belirterek, TÜRK-İŞ ve TÜHİS'e çağrıda bulundu. Ayrıca, Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nin belediye şirketlerinde de uygulanması gerektiğini söyledi. Arslan ayrıca, vergi sistemindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması için çalışma başlattıklarını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu
24.01.2024 - 16:02,
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HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ek zam talebinde bulundu.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası'nın 46'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını anımsatan Arslan, enflasyon nedeniyle aradan geçen sürede imzaladıkları sözleşmenin anlamını yitirdiğini söyledi.

Çerçeve protokole ek bir protokol yapılması için TÜRK-İŞ ile hareket ettiklerini belirten Arslan, "Yürürlük süreleri farklı olan sözleşmelerin tamamı için enflasyon artı iyileştirme yapılması konusunda Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mıza ve işveren sendikası TÜHİS'e çağrımızı yineliyoruz. Bu çağrımızın bir ek protokolle karşılık bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İşçi konfederasyonlarının muhatabı TİSK olmalı"

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, belediye şirketlerinde de uygulanmalı, bunun önünde yasal hiçbir engel yok." diyen Arslan, diğer işçi konfederasyonlarının karşı çıkmasına rağmen HAK-İŞ'in bu konuda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile çerçeve protokolün belediye şirketlerine de uygulanmasına yönelik bir protokol imzalamayı planladıklarını ama Bilgin'in görev süresinin sona erdiğini vurgulayan Arslan, "Vedat Bilgin, bunun taahhüdünde bulunmuştu." dedi.

Çerçeve protokolün işleyiş sürecinde kurgusal bir sorun olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"İşçi konfederasyonlarını, kamudaki bir işveren sendikasıyla muhatap etmek, muhataplık ilişkilerine de zarar veriyor. Onun için HAK-İŞ olarak, kamu işveren sendikalarının da üyesi olduğu ve Türkiye'de işverenleri en fazla temsil yetkisine sahip TİSK, bizim Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ndeki muhatabımız olmalı."

"Emek hareketinin payı yüzde 34'lerden yüzde 27'ye düştü"

Çalışanların ağır vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu belirten Arslan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini her fırsatta dile getirdikleri anımsattı.

Arslan, 2002 yılında bir çalışanın 16 asgari ücret kadar gelirden sonra yeni bir vergi dilimine geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer asgari ücret vergi dışı bırakılmasaydı, dördüncü ayda asgari ücretli çalışanlar yüzde 20 vergi dilimine girer noktaya gelecekti. Enflasyon oranlarının bile üzerinde vergi geçiş oranları ne yazık ki ücretleri aşağıya çekiyor. Misal, ocak ayında imzaladığımız sözleşmeyle 100 lira alan bir arkadaşımız, ücret zammına rağmen aralık ayında 70 lira almak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez bir şey. TÜİK'in son dört yıldaki rakamlarına baktığımız zaman emek hareketinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 34'lerden yüzde 27'ye düşmüş. Aynı dönemde sermayenin aldığı pay ise yüzde 50'lerden yüzde 54'e çıkmış. Dolayısıyla yüksek enflasyonun olduğu dönemler, emekçilerin kaybettiği dönemler olmuştur."

"Adaletsizliği ortadan kaldırılmak için çalışma başlattık"

Arslan, Türkiye'nin belirli meslek grupları ve kesimler için adeta vergi vermeme cenneti konumunda olduğunu savunarak, devletin vergi sisteminin çalışanlar başta olmak üzere yakaladığından vergi almak üzerine işlediğini söyledi.

Büyük kazançlar ve servetler elde edenlerin çalışanlar kadar vergi vermediğini ifade eden Arslan, "Üstat Necip Fazıl'ın 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' sözü var. İnanın böyle bir adaletsizlik olmaz. Biz vergideki bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için ciddi bir çalışma başlattık. Bu konuda uzman ve akademisyenleri bir araya getirdik. Yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Çalışmamız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu çalışmada, mevcut vergi sistemini masaya yatıracağız ve Türkiye nasıl bir vergi sistemine geçmeli konusunu ele alacağız." diye konuştu.

Öte yandan, toplantının yapıldığı otelde, HAK-İŞ tarafından, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan " Gazze'de Katliam Var" sergisi açıldı.

Basın toplantısına katılanlar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Hizmet İş Sendikası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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