Güncel

Sigaraya bir dev zam daha

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak

Yaptığı pahalıya patladı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çağlayan Adliyesi'nde, "Bugün hak savunucuları yargılanıyor, bugün gazetecilik faaliyeti yargılanıyor, bugün İstanbul Barosu savunma hakkı yargılanıyor" diye konuştu.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Halk TV "bilirkişi" davasını, İstanbul Barosu İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davayı ve Nimet Tanrıkulu davasını takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Burada konuşan Gökçen, şunları söyledi:

"Bugün, üç ayrı mahkeme salonunda hak savunucuları buluşmuş durumda. Mahkeme salonları yetersiz; duruşma salonlarına insanlar, davaları takip etmek için giremiyorlar. Avukatlar da girmekte zorlanıyorlar. Dar salonlara hapsedilmiş davalar söz konusu. Bugün hak savunucuları yargılanıyor, bugün gazetecilik faaliyeti yargılanıyor, bugün İstanbul Barosu savunma hakkı yargılanıyor. Bizler, savunmayı savunmaya, hak savunucularını savunmaya, ifade özgürlüğünü savunmaya ve 'gazetecilik suç değildir' demeye devam edeceğiz."