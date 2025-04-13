Hakan Aksu Mardin'de Teşkilat İstişaresi Yaptı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Mardin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti Mardin İl Başkanlığında teşkilatla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Aksu, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin başarısında teşkilat yapısının kilit rol oynadığını belirtti.

Sahada aktif olarak çalışan teşkilat yapısının, yılın her günü vatandaşla birebir temas içinde olduğunu aktaran Aksu, "Teşkilat varsa başarı vardır. Vatandaşla göz göze olmak bizim temel görevimizdir." ifadesini kullandı.

Mahalle ziyaretlerinin artırılması yönünde çağrıda bulunan Aksu, sahada olmanın teşkilat dinamizmini canlı tuttuğunu vurguladı.

Toplantıya katılan, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar da birer konuşma yaptı.

Aksu ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Artuklu ve Kızıltepe İlçe başkanlıklarını ziyaret etti.