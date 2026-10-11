Hakan Altun, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde Nevruz Parkı\'nda sahne aldı

Sanatçı Hakan Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

Nevruz Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde sahne alan Altun, hayranlarıyla buluştu.

Altun, "Mahşere Kadar" ve "Hani Bekleyecektin" gibi sevilen şarkıların yanı sıra seslendirdiği "Diyarbakır Yoluna" parçasıyla da izleyicileri coşturdu.

Sahnede çektiği halayla Altun, konsere gelenlere neşeli anlar yaşattı.