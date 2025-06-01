Hakan Bahçetepe'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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Hakan Bahçetepe'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

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01.06.2025 21:52  Güncelleme: 10:18
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Hakan Bahçetepe\'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar ve CHP yöneticileri tarafından destek yürüyüşü düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, siyasi hilelere karşı direnişlerini vurgulayarak 'Bu mücadeleyi biz kazanacağız' dedi.

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan başkanlardan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye destek için akşam saatlerinde bir yürüyüş düzenlendi. Çok sayıda Gaziosmanpaşalı ile birlikte yürüyüşe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Seçimde kaybettiklerini, zor kullanarak kazanmaya çalışanlar bilsinler ki bu mücadeleyi biz kazanacağız. Direncimiz ve dayanışmamızla tüm siyasi hilelerin üstesinden geleceğiz" dedi.

31 Mart 2024 seçimlerini kazanarak İstanbul'da AK Parti'den başkanlığı devralan başkanlardan olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda dün sabah gözaltına alınmıştı. Başkanın gözaltına alınmasına Gaziosmanpaşalıların ilk tepkisi dün akşam saatlerinde gelişti.

Özgür Özel ziyaret etti

Belediye önünde toplanan yurttaşlar, Bahçetepe'nin gözaltına alınmasını protesto etti. O saatlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçetepe'nin gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediyeye geldiler makamını aradılar. Her belediyede kasa olur. Sonra 'Efendim Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde gizli kasaya ulaşıldı. İnternetten bulunmuş sahte görüntüyle sanki kasadan para çıkmış gibi servis yapıp algı oluşturuyorlar. Kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız, arama tutanağına göre kasadan çıkan şey; belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hardisk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara. Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kasasından bir lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan" ifadesini kullandı.

Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı

Gün içinde de Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verildi. Bahçetepe'nin makam odasında yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"31 Mayıs 2025 tarihinde, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hakan Bahçetepe hakkında gözaltı kararı verilmiş; karar doğrultusunda belediye başkanlık makam odasında kolluk kuvvetleri tarafından arama gerçekleştirilmiştir.  Yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamış, durum arama tutanağına da açıkça yazılmıştır. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, 'makamda balya balya dolar bulunduğuna' dair gerçek dışı yalan haberler kasıtlı olarak servis edilmektedir. Haberlerde kullanılan kasa ve döviz görüntüleri belediye binamızda çekilmemiş olup, başka operasyonlarda elde edilen arşiv görüntüleri habere ilave etmek suretiyle kullanılmıştır.

"İddialar mesnetsiz, gerekli yasal adımlar atılıyor"

Belediyemiz, tüm hukuki haklarını kullanarak bu mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında gerekli adımları atmıştır. Bu yayınlar açıkça, yargı süreci üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemekte, Belediye Başkanımızı toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı amaçlamakta, halkın iradesine karşı bir algı operasyonunun parçası olarak kullanılmaktadır. Gaziosmanpaşa Belediyemizin hizmetlerinde hiçbir kesinti olmayacağını ve bu süreci vatandaşlarımızla birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır"

"Mücadeleyi biz kazanacağız"

Gaziosmanpaşalılar bu akşam saatlerinde başkanlarının gözaltına alınmasını protesto etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe, annesi Nilgün Bahçetepe ve babasının da katıldığı yürüyüşte "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Özgür Çelik "İstanbul'un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerimize, her yaştan ve her kesimden İstanbullu ile birlikte sahip çıkıyoruz. Seçimde kaybettiklerini, zor kullanarak kazanmaya çalışanlar bilsinler ki bu mücadeleyi biz kazanacağız. Direncimiz ve dayanışmamızla tüm siyasi hilelerin üstesinden geleceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Politika, Belediye, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Bahçetepe'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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