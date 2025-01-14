Hakan Fidan AB Büyükelçileriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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