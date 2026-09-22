Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Bakanlar Toplantısı'na katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjındaki MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın toplantıya iştirak ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?