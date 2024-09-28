Hakan Fidan BM Genel Kurulu'nda Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Hakan Fidan BM Genel Kurulu'nda Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu'nda İsveç ve Hırvatistan bakanlarıyla görüştü.

28.09.2024 00:46
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NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İsveç ve Hırvatistan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından, Bakan Fidan'ın İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

Paylaşımlarda görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verilirken, görüşmelerin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında çok sayıda mevkidaşıyla görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan BM Genel Kurulu'nda Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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