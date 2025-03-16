Hakan Fidan Cenevre'de Kıbrıs Toplantısına Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde, 17- 18 Mart'ta Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 17-18 Mart'ta Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.
Toplantıda, Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülürken; toplantının "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımadığı kaydedildi.
Toplantıya katılacaklar arasında, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty yer alıyor.
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