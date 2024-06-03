Hakan Fidan, Çin'de Türkiye-Çin İlişkileri hakkında konuşma yaptı - Son Dakika
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Hakan Fidan, Çin'de Türkiye-Çin İlişkileri hakkında konuşma yaptı

Hakan Fidan, Çin\'de Türkiye-Çin İlişkileri hakkında konuşma yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda 'Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri' konulu konuşma yaptı.

03.06.2024 12:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de, bir düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin ziyareti sırasında, "Çin ve Globalleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkilerini anlattığı" belirtildi.

Kaynak: AA

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