Hakan Fidan'dan İran-ABD Görüşmeleri Değerlendirmesi - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan İran-ABD Görüşmeleri Değerlendirmesi

Hakan Fidan\'dan İran-ABD Görüşmeleri Değerlendirmesi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Pakistan ile İran-ABD müzakerelerini görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir ile telefonla görüşerek İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakere süreci ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan'dan İran-ABD Görüşmeleri Değerlendirmesi - Son Dakika

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