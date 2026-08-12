Hakan Fidan Mısır'a Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
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Hakan Fidan Mısır'a Ziyarette Bulunacak

Hakan Fidan Mısır\'a Ziyarette Bulunacak
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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'da Türkiye-Mısır ilişkilerini ve bölgesel meseleleri görüşecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a ziyarette bulunacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi beklenen Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Fidan ile Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) İkinci Toplantısı düzenlenecek. İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 4 Şubat'ta iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile 2028 yılında Türkiye'de düzenlenmesi öngörülen YDSK Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak. Fidan'ın ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fidan'ın Mısır'daki temaslarında Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde değerlendirilecek ve müzakereleri devam eden anlaşmaların güncel durumu gözden geçirilecek. Fidan, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra iş çevreleri arasında temasların yoğunlaştırılmasına ve karşılıklı yatırımların teşvikine yönelik iradeyi dile getirecek. Görüşmelerde ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaretle, hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji altyapısı ve madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği imkanları ele alınacak. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki mevcut iş birliğinin daha ileri bir seviyeye taşınmasını teminen atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

Türkiye ile Mısır arasında çok yönlü olarak gelişen ilişkilerin bölgede barış, istikrar ve refaha yaptığı katkıdan duyulan memnuniyeti ifade edecek Fidan, bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki müşterek gayretlerin önemine dikkati çekecek. Fidan bu kapsamda, gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulayacak.

GAZZE BARIŞ PLANI'NIN İKİNCİ AŞAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini belirterek, Mısır'ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını dile getirecek. Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkati çekecek Fidan, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunacak Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Fidan, Libya'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan bir anlayışla, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade edecek ve Mısır ile bu konuda sürelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve iş imkanlarının üstlenebilecekleri roller güçlendirilmesi ve bakımından iki ülkenin sunabilecekleri değerlendirmelerde bulunulacak görüşmelerde Fidan, Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye'nin açık desteğinin altını çizecek, Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diyaloğun ve diplomatik çabaların önemine bir kez daha dikkati çekecek.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan Mısır'a Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

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