Hakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri - Son Dakika
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Hakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya ilişkin, 'Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.' ifadelerini kullandı. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirdiğini, göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı tüm İsrailli yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını vurgulayan Fidan, 'Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.'

25.07.2024 20:17
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Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Sosyal Medya, Hakan Fidan, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan: Netanyahu'yu alkışlayanlar eli kanlı bir suçlunun destekçileri - Son Dakika

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