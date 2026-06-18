Hakan Fidan, Rusya'da Diplomatik Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Hakan Fidan, Rusya'da Diplomatik Temaslarda Bulundu

18.06.2026 01:14
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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye destek için ziyarette bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya yaptığı iki günlük ziyarette Moskova ve Kazan'da üst düzey temaslarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi masasında sona ermesi için müteakip müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin ardından açıklama yaptı. Fidan, Moskova ve Kazan'da çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirtti. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiğimiz iki günlük ziyaret, Moskova ve Kazan'da çok sayıda görüşme yapmamıza ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele almamıza vesile oldu. Değerli mevkidaşım Sergey Lavrov başta olmak üzere bu önemli ziyaretin hazırlanmasına katkı sunan tüm yetkililere teşekkür ederim. RF Devlet Başkanı Putin tarafından kabulümde, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ilettim. Bölgesel konulardaki değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulduk. Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığımız kapsamlı istişarelerde ve Sayın Putin'in Bağlantısallıktan Sorumlu Danışmanı Igor Levitin, Ukrayna görüşmeleri Başmüzakerecisi Vladimir Medinskiy, Rosneft Başkanı Igor Seçin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, SVR Başkanı Sergey Narışkin ve GRU Başkanı Igor Kostyukov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili iş birliğimizi geliştirebileceğimiz alanları ele aldık ve bölgesel konuları değerlendirdik."

Türkiye olarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik. Ayrıca, Güney Kafkasya'da barış ve refahın tesisine yönelik çabalara olan desteğimizi yineledik. Bu çerçevede, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun önemli bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Moskova'da Türk iş insanlarıyla da bir araya geldik. Onların Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin yeni ufuklara taşınması konusundaki vizyonlarını ve beklentilerini dinleme şansı bulduk.

Ziyaretimiz vesilesiyle, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde tarafıma fahri doktora unvanı takdim edilmek üzere düzenlenen törene katıldık. Layık görülen bu unvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, kökünü tarihten alan; günümüzde ise Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin'in ortaya koydukları iradenin yanı sıra güçlü ekonomik iş birliği ve beşeri bağlar üzerinde yükselen bir çerçevede, uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek için ortak gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Rusya'da Diplomatik Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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