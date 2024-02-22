Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Fransa Dışişleri Bakanları ile Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm için bölge ülkelerinin atabileceği adımlar ele alındı.
Bakan Fidan, bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenecek "Gazze Paneli"nin önemli bir fırsat oluşturacağını mevkidaşına iletti.
Görüşmede, ikili ve ekonomik ilişkiler ile savunma sanayi alanındaki işbirliği de değerlendirildi.
Bakan Fidan'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ile görüşmesinde de üst düzey ziyaret takvimi, bölgesel konular ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.
Gazze'deki durumun daha da kötüleşmesinin engellenmesini teminen acil adım atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, bu konuda uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.
Ukrayna'daki savaşın, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin diğer aday ülkelerden ayrı tutulmasının stratejik hata olacağını dile getirdi.
Bakan Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
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