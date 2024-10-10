Hakan Fidan: Vatandaşlarımızı Tahliye Eden ve Lübnan Halkına İnsani Yardım Götüren Gemilerimiz Beyrut'tan Ayrılarak Mersin'e Doğru Yola Çıktı - Son Dakika
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Hakan Fidan: Vatandaşlarımızı Tahliye Eden ve Lübnan Halkına İnsani Yardım Götüren Gemilerimiz Beyrut'tan Ayrılarak Mersin'e Doğru Yola Çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı" dedi.

10.10.2024 08:26
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarının Beyrut'tan Mersin'e doğru yola çıktıklarını belirtti. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı.

Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan: Vatandaşlarımızı Tahliye Eden ve Lübnan Halkına İnsani Yardım Götüren Gemilerimiz Beyrut'tan Ayrılarak Mersin'e Doğru Yola Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Fidan: Vatandaşlarımızı Tahliye Eden ve Lübnan Halkına İnsani Yardım Götüren Gemilerimiz Beyrut'tan Ayrılarak Mersin'e Doğru Yola Çıktı - Son Dakika
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