Hakan Fidan ve Ersin Tatar Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi" denildi.
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