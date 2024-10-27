Hakan Fidan ve Ersin Tatar Görüşmesi

Güncel

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

İsrail\'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

Tropik fırtına can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 126\'ya yükseldi

Beşiktaş Genel Kurulu\'nda büyük kavga! Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu

Damat, gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

Cem Garipoğlu\'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

Şevval Sam\'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya geldi" denildi.