Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

29.01.2026 15:25  Güncelleme: 17:22
Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, yerel basının kent demokrasisindeki önemini vurguladı ve belediye projeleri hakkında bilgileri paylaştı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde kent gündemine ve belediye projelerine ilişkin gazetecilerle sohbet etti; yerel basının kent demokrasisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Şimşek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve cemiyet yönetimini ziyaret etti. Cemiyet binasında gerçekleşen buluşmada Manisa'da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Şimşek, belediyenin çalışmaları ve planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Şimşek'e, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya ve Belediye Meclis Üyesi Gökay Budak eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yerel yönetim ile basın arasındaki iletişimin önemi vurgulandı.

Belediye olarak yürütülen hizmetleri ve gelecek döneme ilişkin projeleri aktaran Şimşek, basının kent yaşamındaki rolüne dikkati çekerek, "Gazeteciler, halkın doğru bilgiye ulaşmasının teminatıdır. Manisa'da görev yapan basın emekçilerinin, kamuoyunu tarafsız ve ilkeli bir anlayışla bilgilendirme çabalarını önemsiyoruz. Yerel basın, kent demokrasisinin vazgeçilmez unsurlarından biridir" diye konuştu.

Aydın ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, cemiyetin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Aydın, gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve beklentiler konusunda görüşlerini paylaşırken, yerel yönetimlerle kurulan yapıcı diyalogların önemine vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hakan Şimşek, Şehzadeler, Belediye, Manisa, Güncel, Son Dakika

