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Hakan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Hakan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu

Hakan Tütüncü, Alanya\'da esnaf ziyaretinde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Tütüncü, Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile birlikte Cuma pazarındaki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında pazarcı esnafına kolaylıklar ve hayırlı kazançlar dileyen Tütüncü, Yücel ile birlikte sebze meyve kasasının üzerine oturarak pazarcı esnafının pişirdiği menemeni yedi.

03.02.2024 15:21
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel ile beraber Cuma pazarındaki esnafı ziyaret eden Tütüncü, pazarcı esnafına kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.

Pazarcı sofrasına davet edilen Tütüncü, Alanya'nın başkan adayı Yücel ile beraber sebze meyve kasasının üzerine oturarak, pazarcı esnafının pişirdiği menemeni yedi.

Kaynak: AA

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