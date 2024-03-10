Hakan Tütüncü, Antalya\'nın trafik ve ulaşım sorunlarını çözecek projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın 2024'te trafik, toplu ulaşım ve altyapı gibi sorunlarla anılmasının acı bir tablo olduğunu söyledi.
Tütüncü, Akdeniz Taşımacılar Derneği üyeleriyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.
Antalya'yı "Altın Çağı'na ulaştıracak projelerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:
"Antalya'nın 2024 yılında trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablodur. İnşallah bu sorunları birlikte ve beraberce ortadan kaldıracağız. Şehrin öncelikli gündem maddeleri trafik ve ulaşımdır. Trafik sorunu üzerinde en fazla duracağımız iş olacak. Bizim uçuk kaçık projelerimiz yok. Şehirde hemşehrilerimizin önceliği neyse bizim önceliğimizde odur. Antalya'nın talepleri noktasında çok geniş kapsamlı anketler yaptık. Anketlere göre, trafik, toplu ulaşım, altyapı, kanalizasyon, temiz içme suyu ve bunun gibi birçok sorun vatandaşımız tarafından dile getirildi."
Antalya'da gerçekleştirilecek trafik ve ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Tütüncü, Antalya'da 15 yeni yol açacaklarını ve 22 kavşak düzenlemesi yapacaklarını bildirdi.
Raylı sistemler bağlantısına 5 yeni hat ekleyerek, Antalya'yı yeraltı raylı sistemlerle tanıştıracaklarını aktaran Tütüncü, "Toplu ulaşımı ulaşılabilir, kolay ve konforlu hale getireceğiz. Yani raylı sistemle toplu ulaşımı rehabilite etmiş olacağız. Şehrin çeperlerine 8 park et bin noktaları yapacağız." ifadelerini kullandı.
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