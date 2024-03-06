Hakan Tütüncü, hortum zararı gören çiftçileri ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, dün hortum nedeniyle seraları zarar gören Kumlucalı çiftçileri ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu ile hortum afetine maruz kalan çiftçileri ziyaret eden Tütüncü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Tütüncü, devletin yaraların sarılması için gereken ne varsa yapacağını kaydetti.
Ziyarette, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından yaşanan zararlarla ilgili bilgiler verildi.
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