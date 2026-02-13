Hakim Burçay Şimşek için tören düzenlendi

Kırklareli'nde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek (30) için adliyede tören düzenlendi.
Kırklareli Adliyesinde gerçekleştirilen törende, Şimşek'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.
Şimşek'in öz geçmişinin okunduğu törende daha sonra dua edildi.
Şimşek'in cenazesi Babaeski ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Cem Karaca, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş ve adliye personeli katıldı.
Şimşek, dün Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetmişti.
