Hakkari Belediyesi öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi - Son Dakika
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Hakkari Belediyesi öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi

Hakkari Belediyesi öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verdi

Hakkari Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi. Belediye görevlileri, atık çeşitleri, geri dönüşümün önemi ve atıkların kullanım alanları hakkında bilgiler vererek, öğrencilere farkındalık oluşturmayı amaçladı.

13.02.2024 12:01
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Hakkari Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından öğrencilere "sıfır atık ve geri dönüşüm" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte, iklim değişikliği, sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma bilincini konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda okulları ziyaret eden belediye görevlileri, öğrencilere atık çeşitleri, geri dönüşümün önemi, atıkların geri dönüşüm sonrası kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Bu konuda yürütülen çalışmaları da anlatan görevliler, eğitime katılan öğrencilere ikramda bulundu.

Kaynak: AA

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