Hakkari Çukurca\'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Köprülü köyü yakınında partililer tarafından karşılanan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir ve beraberindeki teşkilat mensupları, kurban kesiminin ardından konvoy halinde ilçe merkezine geçti.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki koordinasyon merkezinin açılışında konuşan Demir, ilçedeki vatandaşlara hizmet edebilecek olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

İlçenin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Demir, "Sizlerle el ele, gönül gönülle vererek durmadan yorulmadan çalışacağız. AK Partimizin belediyecilik anlayışıyla ilçemizde çalmadık kapı, girmedik sokak, sıkılmadık el, çözülmedik sorun bırakmayacağız. Çukurca'mıza hizmet aşkıyla doluyuz. Bu kadim topraklarda yaşayan sizlere hizmet edebilmek için hayır dualarınızı almak için bu yola çıktık. İlçemizin en önemli sorunlarından biri olan konaklama ve barınma sorunlarını belediye kaynaklarını kullanmadan kendi imkanlarımızla çözeceğiz." diye konuştu.

Gençlerin her türlü olanağa sahip olmaları için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Demir, "Belediyeden alacağım maaşı öğrencilerimize burs olarak vereceğim. Gençlerimizin daha güzel ve konforlu bir ortamda ders çalışabilmeleri için tam donamalı çalışma merkezi ve kütüphane yapacağız. İlçemizde yaşam standartlarını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Tüm giderlerimi kendi imkanlarımla karşılayacağım." dedi.

Açılışa AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.