Hakkari'de 2 Bin 500 Yapının Depreme Dayanıklılığı Test Edilecek - Son Dakika
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Hakkari'de 2 Bin 500 Yapının Depreme Dayanıklılığı Test Edilecek

Hakkari\'de 2 Bin 500 Yapının Depreme Dayanıklılığı Test Edilecek

Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğiyle yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de bulunan 2 bin 500 yapının depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla karot örneği alınacak. 2015 yılında yapılan binaların karot örnekleri alınarak deprem performans değerleri ölçülecek. Binalarının dayanıklılık testini yaptırmak isteyenler, 23 Şubat tarihine kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabilecekler.

13.02.2024 14:25
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Hakkari'de yapı stokunun depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğiyle kentteki yapıların dayanıklılık testinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 2015'te önce yapılan 2 bin 500 yapının karot örneği alınarak binaların depreme karşı performans değeri ölçülecek.

Binalarının dayanıklılık testini yapmak isteyenler, 23 Şubat'a kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yaparak bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: AA

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