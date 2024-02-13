Hakkari\'de 2 Bin 500 Yapının Depreme Dayanıklılığı Test Edilecek

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Hakkari'de yapı stokunun depreme dayanıklılığının tespit edilmesi amacıyla 2 bin 500 binadan karot örneği alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliğiyle kentteki yapıların dayanıklılık testinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 2015'te önce yapılan 2 bin 500 yapının karot örneği alınarak binaların depreme karşı performans değeri ölçülecek.

Binalarının dayanıklılık testini yapmak isteyenler, 23 Şubat'a kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yaparak bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.