Hakkari\'de 2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı\'nda bağımlılıkla mücadele ele alındı

Hakkari'de 2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı'nda bağımlılıkla mücadele ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de Adalet Bakanlığı ile Yeşilay arasındaki bağımlılıkla mücadele protokolü kapsamında 2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilik salonundaki toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi görüşüldü.
Hakkari'de, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan bağımlılıkla mücadele alanındaki işbirliği protokolü kapsamında "2. Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi görüşüldü.
Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Denetimli Serbestlik Müdürü Cemile Aşcı Bülbül, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Süleyman Sedat Doğan, Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir ve Yeşilay uzmanları katıldı.
Kaynak: AA
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