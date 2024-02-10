Hakkari\'de 5. Kar Festivali Başladı

Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kar Festivali, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin katıldığı etkinliklerle başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kent merkezine 12 kilometredeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, farklı illerden gelen ziyaretçilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Kentteki kardeşliği, saflığı, temizliği tüm dünyaya tanıtabilecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Çelik, "5 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Kayak merkezi hem hemşerilerimizin kullanması hem de gençlerimizin spor aktiviteleri ve kayakla ilgilenmeleri için bir vesile. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı ve turizmin gelişmesi için de bir kaynak alan." dedi.
Kentin kış sporlarında dünyadaki önemli merkezlerden biri olma potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Başımı kaldırıp baktığımda belki de kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişiz hissi içimizde uyanıyor. Burayı herkese anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Geçen günlerde Yüksekova'da 600 sporcumuzu misafir ettik. Dün 200'ün üzerinde sporcu ve antrenörü kayak merkezinde ağırlardık. Onlardan aldığımız dönüşler çok iyi. Bu var olan bir potansiyeli bize gösteriyor. Bu durum müthiş bir umut veriyor bana. Hakkari barındırdığı potansiyel ile adrenalin tutkunlarının, doğaseverlerin, kayakçıların, dağcıların, herkesin odak noktası, göz bebeği olacak."
Katılımcılardan Havva Akın da çok sayıda kişinin etkinlikte bir araya geldiğini belirterek, "Bugün festival var. Biz de denk geldik. Ortam çok güzel. Hava da beklediğimden daha güzel. Umarım kimse bir olumsuzluk yaşamadan eğlenir. Her yerden ziyaretçi var. Herkesi bekliyoruz." dedi.
Nadide Yatkın da kentte güzel organizasyon gerçekleştirildiğini dile getirerek, vatandaşların güzel zaman geçirdiğini aktardı.
Sabri Turan da kayak merkezinin çok güzel bir tesise dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Bugün şenlik var. Her yerden gelenler oldu. Bu kadar insanın buraya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Valiliğe bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlar çok zevkli oluyor. Gelen herkesin ayağına sağlık. Van'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan gelenler var. Jandarmanın yaptığı kar evi de çok güzel." diye konuştu.
Jandarmanın oluşturduğu igloların (kardan ev) ilgi gördüğü festivalde, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve küçük sporcular, Türk bayraklarıyla pistten inerek gösteri yaptı, kayakçılar da tek sıra halinde pistten indi.
Yamaç paraşütü gösterisinin yapıldığı, dengbej dinletisinin sunulduğu etkinlikte Vali Çelik ve protokol üyeleri, alana kurulan stant ve çadırları gezdi, sporcularla voleybol oynadı.
Etkinliğe katılan binlerce vatandaşın çeşitli etkinlikler eşliğinde eğlendiği festival yarın da devam edecek.
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