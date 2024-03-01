Hakkari'de 500 Yeni Bitki Türü Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de 500 Yeni Bitki Türü Keşfedildi

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre, yaptığı çalışmalar sonucu Hakkari'de görülen 500 yeni bitki türünü kayıt altına aldı. Mükemre, kentteki bitki çeşitliliğinin 1600'ü aştığını ve endemik tür sayısının 197'ye çıktığını belirtti. Bölgede daha detaylı çalışmalar yapılmasıyla yeni türlerin keşfedilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

01.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre, kırsalda yürüttüğü çalışmalar sonucu ilde görülen 500 bitki türünü kayıt altına aldı.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde görevli Mükemre, ilin bitki çeşitliliğinin ortaya çıkarılması amacıyla üniversitenin de desteğiyle 2020-2023 yıllarında çalışma yürüttü.

Bu süreçte kent merkezi ve ilçelerde yaptığı saha araştırmalarında 3 bin 200 bitki örneği toplayan Mükemre, bunları laboratuvar ortamında inceledi.

Topladığı örneklerden 500'ünün ilde ilk kez görüldüğünü belirleyen Mükemre, bu türleri kayıt altına alarak örnekleri de üniversite bünyesindeki herbaryum merkezinde (kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) koruma altına aldı.

"Hakkari florasının bitki çeşitliliği 1600'ü aşmış durumda"

Mükemre, AA muhabirine, Hakkari'nin bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer aldığını söyledi.

Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bakir coğrafyalardan biri olduğunu anlatan Mükemre, "2020'ye kadar yapılan araştırmalarda Hakkari'de keşfedilen türlerin sayısı 1169'du. Bunlardan 95'i endemikti. 2020-2023 yılları arasında arazide yürüttüğüm çalışmalarda 3 bin 200 bitki örneği topladım. Bu sayede Hakkari florasına 500 tür daha eklendi. Kentin florasındaki bitki çeşitliliği 1600'ü aşmış durumda. Endemik türler de bu çalışmalar sonucunda 197'ye çıktı. Bunun yanında 43 de nadir tür tespit ettik." dedi.

Mükemre, bölgede detaylı çalışmalar yapılmadığı için bitki sayısının düşük kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Saha çalışmalarımızı artırdıkça bu türlerin artacağını düşünüyorum. Kentin genelinde çalışıyoruz. Çeşitli bitkiler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Araziye de ekip olarak çıkıyoruz. Herkes kendi alanıyla ilgili çalışma yürütüyor. Arazilere daha sık çıkmamız gerekiyor. Bir bitki için defalarca sahaya çıktığımız oluyor. Burada farklı habitat olduğu için dikkat çekici bitkiler de çıkıyor. Bitkilerden örnek alıp kurutuyoruz. Laboratuvar ortamında teşhis işlemi yapıyoruz. Burada bitkilerin morfolojik özelliklerini araştırıyoruz. Bunu mikroskopla yapıyoruz. Yeni tür buluyorsak uluslararası hakemli bir dergiye gönderiyoruz. Kentimizde yeni türlerin çıkma ihtimali çok yüksek."

Kaynak: AA

Hakkari Üniversitesi, Yüksekova, Hakkari, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 500 Yeni Bitki Türü Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 500 Yeni Bitki Türü Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement