Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, kadınlara karanfil dağıtıldı. Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kadınların gününün tarihçesini anlattı ve kadına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da kadınların değerini her gün hatırladıklarını belirtti.

08.03.2024 14:46
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Salondaki kadınlara karanfil dağıtan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada kadınları gününün tarihçesini anlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak kutlanmasının ilan edildiğini belirten Çelik, "Kadınlara yönelik farkındalığı artırmak için 8 Mart'ta bir araya geliyoruz. Kadınlar gününün en temel unsuru kadın, kadınların dayanışması, kadınların kendi içinde oluşturacakları birliktelik ve farkındalık. Toplumumuzda ya da dünya toplumlarında kadına karşı algının güçlendirilmesine hala büyük ihtiyaç var. Bu sorun alanlarını ve başlıklarını tartışmadan, onların yaşadıkları sorunları gündeme getirmeden, o sorunlara da çözüm iradesini ortaya koymadan su sürecin sağlıklı ilerlemesi çok zor." diye konuştu.

Erkeklerin de kadın konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çelik, annelerden özellikle kız çocuklarına pozitif ayrımcılık göstererek yaklaşmalarını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da kadınların gününü kutlayarak, " 8 Mart kadınlar için bir tarih, bir gün olarak atfedilmiş olabilir ama bizler için her gün aslında kadınlar için atfedilmiş günlerdir. Doğumdan itibaren hayatımızın sonuna kadar bizlere eşlik eden, hayatımızı renklendiren, taçlandıran ve her anımızda yanımızda olan siz kadınların değerini bir güne sığdırmak mümkün değil. Biz de bugünü hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu tür programları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum personeli tarafından müzik dinletisinin sunulmasıyla son bulan programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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