Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Salondaki kadınlara karanfil dağıtan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada kadınları gününün tarihçesini anlattı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak kutlanmasının ilan edildiğini belirten Çelik, "Kadınlara yönelik farkındalığı artırmak için 8 Mart'ta bir araya geliyoruz. Kadınlar gününün en temel unsuru kadın, kadınların dayanışması, kadınların kendi içinde oluşturacakları birliktelik ve farkındalık. Toplumumuzda ya da dünya toplumlarında kadına karşı algının güçlendirilmesine hala büyük ihtiyaç var. Bu sorun alanlarını ve başlıklarını tartışmadan, onların yaşadıkları sorunları gündeme getirmeden, o sorunlara da çözüm iradesini ortaya koymadan su sürecin sağlıklı ilerlemesi çok zor." diye konuştu.
Erkeklerin de kadın konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çelik, annelerden özellikle kız çocuklarına pozitif ayrımcılık göstererek yaklaşmalarını istedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da kadınların gününü kutlayarak, " 8 Mart kadınlar için bir tarih, bir gün olarak atfedilmiş olabilir ama bizler için her gün aslında kadınlar için atfedilmiş günlerdir. Doğumdan itibaren hayatımızın sonuna kadar bizlere eşlik eden, hayatımızı renklendiren, taçlandıran ve her anımızda yanımızda olan siz kadınların değerini bir güne sığdırmak mümkün değil. Biz de bugünü hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu tür programları düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurum personeli tarafından müzik dinletisinin sunulmasıyla son bulan programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları paylaştı.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda kadın polislerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aktaş, kadın emniyet personelinin sorumluluklarını ve değerini vurgulayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını belirtti.
Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Sahanın Kadınları' isimli futbol turnuvası düzenlendi. Ula ilçesinde gerçekleşen turnuvada farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva, kadınlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, büyük bir coşkuyla kutlandı.
Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, açıkladıkları projeler ile Kayseri'de konuşulduklarını söyleyerek, "Melikgazi Türkiye'de kıskanılan yer olacak" dedi.
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