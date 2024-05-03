Hakkari'de Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Düzenlendi

Hakkari\'de Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde Hakkari'de düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası, spor salonunda gerçekleştirildi. 200 öğrencinin katıldığı turnuvada, dereceye giren öğrenciler Türkiye finallerinde Hakkari'yi temsil edecek. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilerin zihinsel gelişimine önem verdiklerini ve oyunlarla desteklediklerini belirtti.

03.05.2024 18:23
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Hakkari'de akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde yürütülen ve Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası, spor salonunda gerçekleştirildi.

7 farklı oyunda yarışan 200 öğrenci, başarılı olmak için ter döktü.

Turnuvanın yapıldığı salona gelen Vali Ali Çelik, öğrencilerle görüştü, başarı diledi.

Turnuvanın, teknoloji bağımlılığını en aza indirerek çocukların zihinsel gelişiminin desteklemesine ve oyunlarla olan dostluklarının gelişmesine vesile olduğunu belirten Çelik, dereceye giren öğrencilerin Hakkari'yi temsilen Türkiye finallerinde yarışacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da "Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında, zihinsel gelişimini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda eğitimi bütüncül bir yaklaşımla görüyor ve oyunlarla destekliyoruz. Katılan öğrencilerimize başarı dilerken, yarışmada görev alan öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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