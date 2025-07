Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakaları Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları, Hakkari'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesindeki kapalı spor salonlarında düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

3 gün sürecek organizasyonun startının verilmesiyle ilk müsabakalar oynandı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, 300 sporcudan oluşan 20 takımın katılımıyla voleybol müsabakalarını başlattıklarını söyledi.

Organizasyonun kentte yapılmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğine teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, sizleri her zaman önemsedik, sizlere sahip çıktık ve her anlamda sizlere destek sunmaya devam ediyoruz. Sizler bizim güzel yarınlarımızın teminatısınız, bizlerin geleceğisiniz. Sadece 4-5 yılda Türkiye'nin her köşesinde spor ve gençlik yatırımları yapıldı. Biz sadece salon sporlarında değil, doğa ve alan sporlarında da birçok branşta en güzel imkanları sizlere sunmak için varız."

Yıldırım'ın müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dilediği törende, takımların geçit töreni yapıldı.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.