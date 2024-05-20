Hakkari'de Zap Suyu Kenarında Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
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Hakkari'de Zap Suyu Kenarında Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Hakkari\'de Zap Suyu Kenarında Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde asma toplayan Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almak için helikopter istendi. Sedyeye konulan kadın, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

20.05.2024 20:09
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Hakkari'de Zap Suyu kenarında asma toplarken düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Hakkari- Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde Zap Suyu kenarında asma toplayan 59 yaşındaki Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almaya zorlu arazi şartları araç gidemeyince helikopter istendi.

Sedyeye konulan kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Zap Suyu Kenarında Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Zap Suyu Kenarında Yaralanan Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
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