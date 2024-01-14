Hakkari\'de çığ nedeniyle yol kapandı, çalışmalar başladı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu, çığ nedeniyle kapandı, Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisine çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, Haruna Geçidi'ne düşen çığı temizledi.

Şapatan mevkisindeki çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa sürede kardan temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

Esendere Belediyesi karla mücadele ekipleri de ilçe merkezi ve mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray'da kar hayatı zorlaştırıyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Birçok mahalle ve köy yolunun kapalı olduğu ilçede, vatandaşlar hayvanların bakımını güçlükle yapabiliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçeye bağlı Arvas Mahallesi'nde, muhtar Hidayet Arvas, adeta kardan tünel oluşturarak ahırdan çıkardığı hayvanlarını besledi.

Arvas, "Kar yağışı ilçemizde etkisini sürdürüyor. Çok fazla kar yağdı. Açtığımız tünellerle hayvanları çıkarıp yem verebildik. Son günlerde çok fazla kar yağdı." dedi.