Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi yoluna düşen çığ, ekiplerce temizlendi.
Kayak merkezi ile Durankaya beldesine ulaşımın sağlandığı yola, Merzan Mahallesi yakınında çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yoldaki kar yığınını temizledi.
Yolu ulaşıma açan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Çığ Temizlendi - Son Dakika
