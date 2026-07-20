Hakkari'de Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bulundu

Hakkari\'de Dağcı Yüksel Işık\'ın Cenazesi Bulundu
20.07.2026 09:58
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Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedenine 5 günlük arama sonrası ulaşıldı.

HAKKARİ'de Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanış yaptıktan sonra kaybolan ve 5 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan dağcı Yüksel Işık'ın (61), iniş sırasında 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge ve malzemeleri dronla görüntülendi. Işık'ın cenazenin, bulunduğu noktadan alınmasına için çalışmalar sürüyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

65 KİŞİLİK EKİPLE 5 GÜN BOYUNCA ARANDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen 5 gün boyunca arama çalışması yürüttü. Arama faaliyetlerine 65 personel ve gönüllü ile 2 insansız hava aracı (İHA), 5 dron ve 14 araç katıldı.

Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da katıldığı çalışmalarda dün öğle saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulundu.

DRON GÖRÜNTÜLERİ DÜŞÜŞÜN İZLERİNİ ORTAYA KOYDU

Kurtarma ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, Yüksel Işık'ın yaklaşık 3 bin 900 rakımdaki Süppa Dürek Dağı'ndan iple buz kütleleri üzerinden inişe geçtiği sırada dengesini kaybederek yuvarlandığı, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı görüldü. Asılı kalan Işık'ın cenazenin, bulunduğu noktadan alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yüksel Işık'ın cenazesinin işlemlerin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Toros Dağları, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Dağcı Yüksel Işık'ın Cenazesi Bulundu - Son Dakika

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