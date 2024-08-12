Hakkari\'de düzenlenen Cilo Festivali\'ne 30 bin kişi katıldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "Cilo Festivali'ne (Cilo Fest) 30 bin kişinin katıldığını belirtti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde yapılan festival, farklı illerden binlerce kişiyi buluşturdu.

Katılımcılar, çeşitli etkinlikler ve konserlerle unutulmaz anlar yaşadı.

Vali Çelik, Türkiye'nin dört bir yanından 30 bin doğaseveri kentte en güzel şekilde ağırladıklarını aktardı.

Festivale katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve katılımcılara teşekkür eden Çelik, "Cilo Dağı sadece taş ve buz değil. Bu dağ ve bu coğrafya, festivalimize katılan tüm misafirlerimiz, hemşerilerimiz, gençlerimiz için Hakkari'nin hayali ve umududur. Huzurdur, güvendir, kardeşliktir, sevgidir, geçmiştir, gelecektir." dedi.

Festivalin yapıldığı alanın görevlilerce çöplerden temizlendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Cennet Cehennem Vadisi, Cilo Buzulları, Zap Vadisi, Kaval Şelalesi, Sümbül Dağı, Mega Bütan'da zirvelerde olmak, Nehri Şemdinli'de bulunmak, bir insanın yaşarken yapması gerekenler listesinin en başında yer almalı. Festivalin ilk gününden itibaren temizlikle görevli ekip arkadaşlarım alanda yoğun bir çaba gösterdi. Her birine emek ve gayretlerinden dolayı minnettarım. Festival süresince çevremizi, doğamızı temiz tutarak saygısını gösteren tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."