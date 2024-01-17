Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.01.2024 En düşük En yüksek Palandöken KY -6 -3 Ergan KY -4 -1 Hakkari ÇB -16 -3 Kartalkaya PB -6 -1 Sarıkamış HKY -7 0 Erciyes KY -2 2 Yıldız Dağı Y 1 3 Mersivan KY -13 -3 Ilgaz PB -5 1 Denizli PB -2 7 Gevaş ÇB -9 0 Yıldıztepe PB -4 1 Kop Dağı KY -4 2 Uludağ PB 0 4 Davraz ÇB -2 6 Elmadağ ÇB 1 6 (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA