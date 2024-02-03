Hakkari\'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 183, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 151, Palandöken 2'de 130, Ergan'da 113, Kartepe'de 87, Ovacık 77, Erciyes'te 72, Uludağ'da 68, Keltepe'de 54, Haserek'te 44, Çambaşı'nda 40, Ilgaz'da 39, Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Mersivan'da 31, Abalı'da 28, Yıldıztepe'de 27, Hazarbaba'da 25, Ladik'te 14, Denizli'de 13, Yedi Kuyular'da 11, Murat Dağı ve Saklıkent'te 8 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 04.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -16 -7 Kartalkaya ÇB -12 13 Sarıkamış ÇB -13 -4 Palandöken ÇB -11 -6 Ergan ÇB -10 -4 Erciyes P -11 -1 Kartepe KKY -4 4 Uludağ HKY -8 0 Çambaşı PB -6 0 Yıldıztepe S -8 -1 Mersivan KY -9 -5 Yalnızçam KY -13 -3 Ilgaz ÇB -10 2 Yıldız Dağı P -8 1 Zigana ÇB -9 -2 Kop P -9 -2 Denizli PB -7 3 (P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu) (P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Kaynak: AA